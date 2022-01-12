Nakit parası olanın ağzı kulaklarına vardı! Bankalar 32 günlük kazancında zirve yarışında Türk Lirası olanları havada yakalıyorlar
Döviz ve altın hesaplarının da TL mevduat hesaplarına dönüşümünü destekleyen yeni düzenlemenin devreye sokulmasının ardından bankaların vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yükseldi. Kur korumalı TL mevduatları için TCMB'nin geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni tebliğinde yer verilen düzenlemede, tüzel kişiler ve şirketlerin de söz konusu uygulamadan yararlanabilecekleri ifade edildi. TL'nin yeniden değer kazanmasını teşvik edecek enstrümanların geliştirilmesine yönelik atılan adımlar, 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar arasında yeni bir rekabete neden oldu
Birikimlerini bankaların yüksek faiz oranları altında TL mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için 100.000 TL mevduata özel 32 günlük en yüksek mevduat faiz getirisi sunan bankalar ise şunlardır:
- Burgan Bank ON Hesap | Faiz: %21,25 | Kazanç: 1.770 TL
- ING Bank e – Turuncu Hesap | Faiz: %21 | Kazanç: 1.749 TL
- Odeabank Oksijen Hesap | Faiz: %21 | Kazanç: 1.749 TL
- Alternatif Bank VOV Hesap | Faiz: %20,50 | Kazanç: 1.707 TL
- Enpara Vadeli Mevduat Hesabı | Faiz: %16,50 | Kazanç: 1.374 TL
ING Bank Mevduat Faiz Oranları
ING Bank e – Turuncu Hesap ile TL birikimi için en yüksek mevduat faiz getirisi elde edilmesi mümkündür. Şubesiz bankacılık hizmetleri kullanılarak hesap açma işlemleri tamamlanarak 90 gün boyunca %21'e varan hoş geldin faizleri TL mevduat hesabı üzerinden değerlendirilmeye başlar. Hoş geldin faizi sonrasında ise yine yüksek oranlar ile devam faizi uygulanır.