Nakit parası olanın ağzı kulaklarına vardı! Bankalar 32 günlük kazancında zirve yarışında Türk Lirası olanları havada yakalıyorlar

TL Mevduatına En Yüksek Faiz Oranları

Türkiye'de 20 Aralık'tan beri uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi kapsamında bankaların mevduat faiz oranları da yükseldi. TCMB'nin Eylül ayından itibaren uyguladığı faiz indirimlerine rağmen banka kredileri ve mevduat faizlerinde gözle görülür bir düşüş yaşanmaması ise dikkat çekiyor.