📢Nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! 3 ay erteleme fırsatı! Günde 80 TL taksitle 40.000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı ne kadar?
Nakit paraya sıkışan vatandaşlar birçok ihtiyacı için bankalara kredi başvurusu yapmak istiyor ve bunun için geri ödeme koşulları en çok dikkat edilen konular arasında yer alıyor. Bütçeyi zorlamadan taksitlerini ödemek isteyenler bankaların sık sık güncellenen ihtiyaç kredisi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Özellikle şimdi çek Haziran'da ödemeye başla yani 3 ay erteleme imkanı bulunan seçenekler daha çok talep görüyor. Peki Günde 80 TL taksitle 40.000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı ne kadar?
Yeni iş kuracaklar, borçlarını kapatmak isteyenler, eşya alacaklar vs. daha pek çok ihtiyaç nedeniyle nakit paraya sıkışanlar bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Aylık olarak sık sık güncellemeler yapan bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını bütçeye uygun seçeneklerle sunmaya devam ediyor. 3 ay erteleme fırsatı en dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor, Günde 80 TL taksitle 40.000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı ne kadar sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler haberimizde bulabilir.
AKBANK
Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir.
3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.
Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanların başvuru sonuçları sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım işlemi şubede tamamlanır.
Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler:
Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilecektir.
Gelir Belgesi - Maaş bordrosu (Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi **(Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
YAPI KREDİ BANKASI
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.
Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.
Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.
Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.
Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.
Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.
Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.
Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.