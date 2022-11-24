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Haberler Ekonomi Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ATM üzerinden 10.500 TL'ye kadar ödeme yapılacak! Hesapları kontrol edin!

Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ATM üzerinden 10.500 TL'ye kadar ödeme yapılacak! Hesapları kontrol edin!

Banka ATM'leri üzerinden vatandaşlar tüketici kredisi olanaklarından yararlanacaklar. 10.500 TL'ye kadar ödeme yapılacak. 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan anında alabilirsiniz.

takvim.com.tr
24.11.2022 14:27 - Son Güncelleme: 24.11.2022 14:28
Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ATM üzerinden 10.500 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Hesapları kontrol edin!

ATM üzerinden gerçekleştirilecek olan para alımları bağlamında düğmeye basıldı. Bankalar tarafindan verilen geniş imkanlara bir yenisi daha eklenmiş durumda.

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Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ATM üzerinden 10.500 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Hesapları kontrol edin!

10.500 TL kadar ödeme olanaklarının gelecek zamanlarda artırılması kişileri ilgilendiren en mühim haberler arasında bulunuyor.

Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ATM üzerinden 10.500 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Hesapları kontrol edin!

10.500 TL tutarındaki bir tüketici kredisi olanaklarından vatandaşlar yararlanarak avantajlı bir hizmet olanağından faydalanma fırsatlarına sahip olmuş oluyorlar.

Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ATM üzerinden 10.500 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Hesapları kontrol edin!

Banka ATM'si üzerinden 10.500 TL üzerinden geniş standartlarda hizmetler olarak ön plana çıkıyor.

Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ATM üzerinden 10.500 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Hesapları kontrol edin!

Vatandaşlara başta Ziraat Bankası olmak üzere Halkbank, Vakıfbank gibi bankalar tüketici kredisi desteği sunma kararı aldılar.

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