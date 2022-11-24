Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ATM üzerinden 10.500 TL'ye kadar ödeme yapılacak! Hesapları kontrol edin!
Banka ATM'leri üzerinden vatandaşlar tüketici kredisi olanaklarından yararlanacaklar. 10.500 TL'ye kadar ödeme yapılacak. 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan anında alabilirsiniz.
24.11.2022 14:27 - Son Güncelleme: 24.11.2022 14:28
ATM üzerinden gerçekleştirilecek olan para alımları bağlamında düğmeye basıldı. Bankalar tarafindan verilen geniş imkanlara bir yenisi daha eklenmiş durumda.