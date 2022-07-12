Nakit olarak elden dağıtılacak! 3.000 TL , 5.000 ve 10.000 TL para yardımı! Bugün itibariyle başladı! İstanbul’da oturanlara...

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dikkat! Para desteği yapılacak. Resmi açıklama geldi. Bugün itibariyle başladığı bildirildi. Elden dağıtılacağı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. 3.000 TL , 5.000 ve 10.000 TL nakit yardımı müjdesi geldi. Peki kimler alabilir? Şartlar neler? İşte ayrıntılar...