Nakit olarak elden dağıtılacak! 3.000 TL , 5.000 ve 10.000 TL para yardımı! Bugün itibariyle başladı! İstanbul'da oturanlara...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Nakdi destek kararı geldi. Buna göre 3.000 TL , 5.000 ve 10 bin TL'lik para yardımı yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek" dedi. İşte detaylar...
12.07.2022 16:16 - Son Güncelleme: 12.07.2022 16:16
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dikkat! Para desteği yapılacak. Resmi açıklama geldi. Bugün itibariyle başladığı bildirildi. Elden dağıtılacağı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. 3.000 TL , 5.000 ve 10.000 TL nakit yardımı müjdesi geldi. Peki kimler alabilir? Şartlar neler? İşte ayrıntılar...
10 BİN TL YARDIM!
Öte yandan İstanbul Esenyurt'ta sel felaketinin ardından incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi.