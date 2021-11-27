Nakit ihtiyacı olanlara 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi desteği! Acil nakit arayanlar için bankalardan büyük destek! QNB Finansbank, Akbank ve Yapı Kredi...

QNB Finansbank 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi

Başka banka müşterileri de dahil olmak üzere herkes için uygun finansman seçenekleri sunan QNB Finansbank, düşük Tanışma Kredisi faiz oranları ile tüm vatandaşlar için nakit desteği sunuyor. Tüm ihtiyaçlarına yönelik nakit kullandırmayı hedefleyen banka, %1,49'dan başlayan faiz oranları ile 3 ay ödemesiz olarak ihtiyaç kredisi sunacak.