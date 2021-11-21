Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 30 bin TL kredi için 12, 24, 36 ay vade ile kaç TL ödeme yapılır? Garanti, Halkbank…

Acil nakit paraya sıkışanlar bankaların güncel kampanyalarını ve faiz oranlarını merak ediyor ve ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyor. 30 bin TL kredi için 12, 24, 36 ay vade ile kaç TL ödeme yapılır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Garanti, İNG, Halkbank, Yapı Kredi, TEB gibi daha birçok bankanın Kasım ayı güncel faiz oranları araştırma konusu oldu ve haberimizde hepsini derledik. İnceleyerek bütçenize en uygun vade seçeneği ile ihtiyaç kredisini seçebilirsiniz.