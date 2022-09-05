Nakit ihtiyacı olana anında 2.337 TL yatıyor! Başvurular BAŞLADI! e-devlet'ten başvurun ATM'den çekin! SON tarih 15 Eylül!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! Nakit ihtiyacı olana 2.337 TL yatacak! e-devlet üzerinden kolay başvuru yapın ATM'den çekin! 15 Eylül tarihine kadar Aile Destek Programı'na başvuran binlerce kişinin hesabına yardım parası yatırılacak. Peki, Eylül ayı yardım parası şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ödemeleri hakkında "Çocuklarının temel gereksinimlerini yerine getirebilecek düzeyde düzeni bir geliri bulunmayan ailelerin çocukları, ekonomi destek hizmetlerinden faydalandırılacaktır. Sosyal ve ekonomi destek hizmeti açısından gerçekleştirilen müracaatları yapılan araştırma inceleme ve değerlendirmenin neticesinde karar verilecektir." ifadelerini kullandı.
SED BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR GEREKLİ BELGELER NELER?
-Dilekçe
-T.C. Kimlik Numarası beyanı,
-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.