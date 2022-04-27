Nakit avans müjdesi verildi! Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek!

Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan ani iniş çıkışlar, gündelik hayatta satın alınan hizmet ürünlerinin fahiş fiyatlı etiketlere sahip olmasına yol açtı. Yaşanan bu gelişmeler ışığında nakde olan ihtiyaçları günden güne artan vatandaşlar, bu sıkıntılarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmek adına kendileri için makul düzeyde olan çözüm yollarını araştırmaya başladılar.