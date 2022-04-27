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Haberler Ekonomi Nakit avans müjdesi verildi! Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek!

Nakit avans müjdesi verildi! Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek!

Geride bıraktığımız yılın sonlarına doğru ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, yeni yıla girilmesi ile birlikte başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte iyiden iyiye hız kazandı. Gündelik hayata yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıyan bu durum, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarını arttırdı. Kamu bankaları, kendi müşterileri için günlük nakit hizmeti başlattı.

takvim.com.tr
27.04.2022 11:15 - Son Güncelleme: 27.04.2022 11:15
Nakit avans müjdesi verildi! Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek!

Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan ani iniş çıkışlar, gündelik hayatta satın alınan hizmet ürünlerinin fahiş fiyatlı etiketlere sahip olmasına yol açtı. Yaşanan bu gelişmeler ışığında nakde olan ihtiyaçları günden güne artan vatandaşlar, bu sıkıntılarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmek adına kendileri için makul düzeyde olan çözüm yollarını araştırmaya başladılar.

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Nakit avans müjdesi verildi! Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek!

Vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarını çözüme kavuşturabilmek adına girdikleri çözüm arayışı sürecine, kamu bankaları dahil oldu.

Nakit avans müjdesi verildi! Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek!

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemin taksitli nakit avans hizmetleri ile gündelik ihtiyaçların karşılanması amacı ile ATM'ler ve mobil platformlar aracılığı ile nakit desteği sunulacağını açıkladı.

Nakit avans müjdesi verildi! Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek!

Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022

Son olarak 68'inci kuruluş yıl dönümü için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmeti ile gündeme gelen Vakıfbank, giderek artan nakit ihtiyaçlarına karşı yeni bir hizmet daha geliştirdiğini açıkladı.

Nakit avans müjdesi verildi! Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek!

Bankanın, yalnızca mevcut müşterileri için geçerli olan yeni taksitli nakit avans hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı. Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinin üst sınırı, müşterinin sahip olduğu kartın limitine göre belirlendi.

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