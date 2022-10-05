Nakit arayanlar dikkat! Bankamatikten TC numarasıyla anında 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi veriliyor
Son dakika duyurusu yapıldı ve bankamatikten T.C. kimlik numaranız ile hemen 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL'ye kadar kredi imkanına sahip olabilirsiniz. 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL ihtiyaç kredisi ile nakit avans limit kredisine müracaat yaparak nakit gereksinimlerinizi karşılayabiliyorsunuz. Sadece T.C. kimlik numaranız yardımıyla bu krediye sahip olabiliyorsunuz.
05.10.2022 12:12 - Son Güncelleme: 05.10.2022 12:12
Katılım bağlamında belirlenmiş olan şartlar makul bulunduğu halde dilediğiniz vakit müracaat yaparak hemen onay alıp nasip parayı hesabınızda görebilirsiniz. İNG, Akbank, Yapı Kredi, TEB ve Denizbank müşterilerine özel kampanyanın düğmesine bastı ve nakit gereksiniminiz amacıyla daima yanınızda bulunduğunu duyurdu. Peki, son günlerde ön imkan çıkan 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi kampanyasına hangi bankalar katılım gösteriyor?