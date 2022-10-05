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Haberler Ekonomi Nakit arayanlar dikkat! Bankamatikten TC numarasıyla anında 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi veriliyor

Nakit arayanlar dikkat! Bankamatikten TC numarasıyla anında 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi veriliyor

Son dakika duyurusu yapıldı ve bankamatikten T.C. kimlik numaranız ile hemen 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL'ye kadar kredi imkanına sahip olabilirsiniz. 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL ihtiyaç kredisi ile nakit avans limit kredisine müracaat yaparak nakit gereksinimlerinizi karşılayabiliyorsunuz. Sadece T.C. kimlik numaranız yardımıyla bu krediye sahip olabiliyorsunuz.

takvim.com.tr
05.10.2022 12:12 - Son Güncelleme: 05.10.2022 12:12
Nakit arayanlar dikkat! Bankamatikten TC numarasıyla anında 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi veriliyor

Katılım bağlamında belirlenmiş olan şartlar makul bulunduğu halde dilediğiniz vakit müracaat yaparak hemen onay alıp nasip parayı hesabınızda görebilirsiniz. İNG, Akbank, Yapı Kredi, TEB ve Denizbank müşterilerine özel kampanyanın düğmesine bastı ve nakit gereksiniminiz amacıyla daima yanınızda bulunduğunu duyurdu. Peki, son günlerde ön imkan çıkan 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi kampanyasına hangi bankalar katılım gösteriyor?

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Nakit arayanlar dikkat! Bankamatikten TC numarasıyla anında 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi veriliyor

Denizbank'tan Anında Onaylı 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL

T.C. kimlik numaranız ile kredi bağlamında lüzumlu şartları taşıyıp taşımadığınızı denetim ettikten sonra hemen kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Nakit arayanlar dikkat! Bankamatikten TC numarasıyla anında 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi veriliyor

Emekli ya da sigortalı olarak çalışan vatandaşlar bireysel tüketici kredisi sahibi olabilecekler. Sms ile DenizBank 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL krediye başvurmak amacıyla SMS yollayabilirsiniz.

Nakit arayanlar dikkat! Bankamatikten TC numarasıyla anında 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi veriliyor

Kredim yazıp boşluk bıraktıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazıp 3280'e kısa mesaj gönderebilirsiniz. Yaklaşık olarak 5 ile 10 dakika arasında kredi sonucunuz tarafınıza iletilecektir.

Nakit arayanlar dikkat! Bankamatikten TC numarasıyla anında 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi veriliyor

TEB 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL'ye Kadar Kredi

TEB Bankası aracılığı ile nakit ihtiyacınızı karşılayabilmek amacıyla SMS kullanarak kampanyaya müracaat yapabilirsiniz.

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