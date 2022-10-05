Nakit arayanlar dikkat! Bankamatikten TC numarasıyla anında 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi veriliyor

Katılım bağlamında belirlenmiş olan şartlar makul bulunduğu halde dilediğiniz vakit müracaat yaparak hemen onay alıp nasip parayı hesabınızda görebilirsiniz. İNG, Akbank, Yapı Kredi, TEB ve Denizbank müşterilerine özel kampanyanın düğmesine bastı ve nakit gereksiniminiz amacıyla daima yanınızda bulunduğunu duyurdu. Peki, son günlerde ön imkan çıkan 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi kampanyasına hangi bankalar katılım gösteriyor?