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Haberler Ekonomi Nakde sıkışanlara dev hizmet geldi! 35.000 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacınızı hemen karşılıyorlar!

Nakde sıkışanlara dev hizmet geldi! 35.000 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacınızı hemen karşılıyorlar!

Türkiye'nin önde gelen bankalarından nakde sıkışanlara en cazip kredi fırsatları sunulacağı duyuruldu. 35.000 TL'ye varan ödemeler ile vatandaşların cebinin rahatlatılması hedefleniyor. Özelikle son dönemde artan nakit ihtiyaçları için vatandaşların kredilerine yönelmesi yeni kampanyaların gelmesini de tetikledi. İşte vatandaşın cebini rahatlatacak o destek ödemeleri

takvim.com.tr
26.04.2022 15:27 - Son Güncelleme: 26.04.2022 15:27
Nakde sıkışanlara dev hizmet geldi! 35.000 bin TL’ye kadar nakit ihtiyacınızı hemen karşılıyorlar!

Türkiye'de son dönemde vatandaşların artan nakit ihtiyaçları için bankalardan cazip kredi teklifleri sunulmaya başladı. Öte yandan bayram telaşının da devreye girmesinin ardından nakde sıkışanlar en uygun ihtiyaç kredilerini araştırmaya devam ediyor. Türkiye İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılacak nakit destekleri işe vatandaşların cebinin bir hayli rahatlatılması hedefleniyor. Bankaların bu kredi kampanyalarına talep ise son dönemde artış gösterdi.

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Nakde sıkışanlara dev hizmet geldi! 35.000 bin TL’ye kadar nakit ihtiyacınızı hemen karşılıyorlar!

Akbank'tan 3 Ay Ödemesiz Dönemli Kredi Desteği!

Akbank'ın avantajlı kredi kampanyaları devam ediyor. Son olarak 3 aya kadar erteleme avantajları ile sunulan ihtiyaç kredisi ile vatandaşların birçok farklı alanda tüm ihtiyaçlarını en uygun oranlar ile karşılamaları sağlanacak.

Nakde sıkışanlara dev hizmet geldi! 35.000 bin TL’ye kadar nakit ihtiyacınızı hemen karşılıyorlar!

İster dijital kanallar üzerinden ister şubelerden kolayca talep edilecek kredi kapsamında 36 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Ayrıca yüzde 2,44'ten başlayan faiz oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleriyle finansman kullanabilirsiniz.

Nakde sıkışanlara dev hizmet geldi! 35.000 bin TL’ye kadar nakit ihtiyacınızı hemen karşılıyorlar!

İş Bankası'ndan Anında Bayram Kredisi!

Türkiye İş Bankası tarafından müşterilerine özel faiz oranları ile Anında Bayram Kredisi verilecek. Üstelik 7/24 kredi çekebilme avantajlarına da yer verilen kampanya kapsamında, nakde ihtiyaç duyulan her an İş Bankası'ndan 100.000 TL'ye kadar nakit kredi alınabilecek. Özel faiz oranları ile 36 aya varan vade imkanı kredi kapsamında tüm vatandaşlara sunulacak.

Nakde sıkışanlara dev hizmet geldi! 35.000 bin TL’ye kadar nakit ihtiyacınızı hemen karşılıyorlar!

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi Bankası ise bireysel ihtiyaç kredisi ile vatandaşların cebini rahatlatmaya devam ediyor. İster 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi isterseniz de Bireysel İhtiyaç Kredisi ile tüm nakit sorunlarına çözüm bulabilirsiniz.

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