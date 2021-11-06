Müracaat eden daireyi alır! TOKİ'den 191.103 TL'ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay! Kasım ayı gelmesiyle birlikte TOKİ'de yeni kampanyalar start aldı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Kasım ayıyla birlikte yeni konut satışları duyuruldu. Kocaeli, Van, Kars, Kilis, Erzincan, İzmir, Afyon, Elazığ ve Bartın'da açık satış yöntemiyle daire satışı başladı. Daireler için başvuru yapacak olanlar için fiyatlar kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.