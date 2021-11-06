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Haberler Ekonomi Müracaat eden daireyi alır! TOKİ'den 191.103 TL'ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay!

Müracaat eden daireyi alır! TOKİ'den 191.103 TL'ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay!

TOKİ makul fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kasım ayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konut satışlarını duyurdu. Son aktarılan bilgilere göre, Van'da 49 konut, Kocaeli'de 10 konut, Kilis'te 32 konut, Kars'ta 153 konut, İzmir'de 141 konut, Erzincan'da 64 konut, Elazığ'da 22 konut, Bartın'da 108 konut, Afyon'da 253 konut ve 14 dükkan satışa çıktı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların başvuru yapabileceği 9 ildeki konutların fiyatları da kurum tarafından internet sitesinde açıklandı. TOKİ açık satış yönetemiyle 832 dairenin satışını gerçekleştirecek.

takvim.com.tr
06.11.2021 16:54 - Son Güncelleme: 06.11.2021 16:54
Müracaat eden daireyi alır! TOKİ’den 191.103 TL’ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay!

Müracaat eden daireyi alır! TOKİ'den 191.103 TL'ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay! Kasım ayı gelmesiyle birlikte TOKİ'de yeni kampanyalar start aldı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Kasım ayıyla birlikte yeni konut satışları duyuruldu. Kocaeli, Van, Kars, Kilis, Erzincan, İzmir, Afyon, Elazığ ve Bartın'da açık satış yöntemiyle daire satışı başladı. Daireler için başvuru yapacak olanlar için fiyatlar kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.

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Müracaat eden daireyi alır! TOKİ’den 191.103 TL’ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay!

İşte konut satışının yapılacağı iller;

Müracaat eden daireyi alır! TOKİ’den 191.103 TL’ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay!

KİLİS

32 konut satışı yapılacak. Fiyatlar 166.470 liradan başlıyor ve 242.865 liraya kadar ulaşıyor.

Müracaat eden daireyi alır! TOKİ’den 191.103 TL’ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay!

ERZİNCAN

64 konut satışı yapılacak. Fiyatlar 176.522 liradan başlıyor ve 354.023 liraya kadar ulaşıyor.

Müracaat eden daireyi alır! TOKİ’den 191.103 TL’ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay!

VAN

49 konut satışı yapılacak. Fiyatlar 182.250 liradan başlıyor ve 931.284 liraya kadar ulaşıyor.

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