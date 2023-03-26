MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...
Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alacak. Bakan Akar, "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. '' dedi. Peki MSM 30 bin 62 personel alımı başvuruları ne zaman? 30 bin 62 personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru şartları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 bin 62 personel alımı hakkında araştırmalar hızlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika açıklamasında, bakanlığa bu yıl toplam 30 bin 62 personel alınacağını duyurdu. Peki MSB 30 bin 62 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte brnaş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru tarihi, şartları hakkında bilgiler...
MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yaptı.
Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, şöyle konuştu:
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
MSB personel alımı başvurularının, 2 nisanda yapılacak MSÜ sınavı sonrasında başlaması bekleniyor.