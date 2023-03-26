MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."