RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alacak. Bakan Akar, "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. '' dedi. Peki MSM 30 bin 62 personel alımı başvuruları ne zaman? 30 bin 62 personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru şartları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

26.03.2023 11:13 - Son Güncelleme: 26.03.2023 11:22
MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 bin 62 personel alımı hakkında araştırmalar hızlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika açıklamasında, bakanlığa bu yıl toplam 30 bin 62 personel alınacağını duyurdu. Peki MSB 30 bin 62 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte brnaş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru tarihi, şartları hakkında bilgiler...

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MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yaptı.

Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, şöyle konuştu:

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

"Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor.

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek.

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bakan Akar, "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. '' dedi.

Detaylar geldikçe haberimizde eklenecektir.

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI | Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

MSB personel alımı başvurularının, 2 nisanda yapılacak MSÜ sınavı sonrasında başlaması bekleniyor.

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