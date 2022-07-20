MOTORİN, BENZİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI? 20 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları! Son dakika EPGİS BP, Shell, Total, Petrol Ofisi...
MOTORİN, BENZİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI? sorusu gündemde yer alıyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına indirim, zam haberlerini yakından takip ediyor. Brent petrolün düşüşü ve artışıyla akaryakıt fiyatlarında da değişiklik yaşanıyor. Dün 107,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,35 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün de brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,94 dolardan işlem görüyor. İşte 20 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları! Son dakika EPGİS BP, Shell, Total, Petrol Ofisi...
20 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Brent petroldeki hareketlilikten etkilenen akaryakıt fiyatları son günlerde sık sık güncelleniyor. BP, Shell, Total, Petrol Ofisi istasyonlarında benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. Peki MOTORİN, BENZİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI? İşte Son dakika EPGİS güncel, akaryakıt fiyat listesi...
MOTORİN, BENZİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI?
Son olarak benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim uygulandı. Akaryakıt indirimi ile birlikte benzinin litre fiyatı megakent İstanbul'da yaklaşık olarak 23,66 TL'den 22,70 TL'ye, başkent Ankara ve İzmir'de 23,78 TL'den 22,82 TL'ye düştü. Motorin ve LPG'de ise indirim beklenmiyor.
BRENT PETROLDE SON DURUM
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,94 dolardan işlem görüyor.
Dün 107,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 105,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,13 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, piyasalarda küresel ekonomiye ilişkin endişelerin artmasıyla düşüş eğilimine girdi.
Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını artırması nedeniyle talebin daha da azalacağı endişeleri etkili oldu.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 vaka sayılarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Çin hükümeti 25 milyon nüfuslu Şanghay kentinde tekrar toplu test yapılması kararı alırken, bu gibi adımların ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.
ABD'NİN PETROL STOKLARINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 860 bin varil artış öngörüyor. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 330 bin varil artacağı yönünde.
Stoklardaki artış beklentisi, talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki düşüşü destekliyor.