Motorin, benzin, LPG’ye indirim son dakika! Litresi 21 liranın altına düşüyor! 29-30 Ağustos 2022 Petrol ofisi, Shell, Opet, Aytemiz akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ! Benzin, motorin, LPG fiyatları brent petrol diyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişmeye devam ediyor. Cuma günü 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla 99,42 dolardan seyrediyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,53 dolardan alıcı buldu. İşte 29-30 Ağustos 2022 Petrol ofisi, Shell, Opet, Aytemiz akaryakıt fiyatları!