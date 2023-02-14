Miraç Kandili geliyor BİM yeni aktüel ürünleri satışa çıktı! 14 Şubat’tan itibaren geçerli! Kandil yağı, buhurdanlık - esans ve mum seti...

Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma gününe denk geliyor. BİM mağazaları bu hafta Miraç Kandili özel ürünlerini yayımladı. Kandil günlerinde kullanabileceğiniz kandil yağı, buhurdanlık - esans ve mum seti gibi ürünlerin yer aldığı BİM 14 Şubat aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Peki bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM indirimleri...