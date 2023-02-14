Miraç Kandili geliyor BİM yeni aktüel ürünleri satışa çıktı! 14 Şubat'tan itibaren geçerli! Kandil yağı, buhurdanlık - esans ve mum seti...
BİM 14 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM'de 80'li Bulaşık Makinası Tableti 219 TL, 4 litre Sıvı Çamaşır Deterjanı 109 TL, 5 litre Ultra Çamaşır Suyu 79 TL, Wc Blok 32, 50, Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı 22 TL, Ahşap Temizleyici 17,50, Hijyenik Ped Gece Paketi 59,50, Buhurdanlık - Esans ve Mum Seti 75 TL, Miracle Serum Saç Bakım Kremi 59 TL, Kakaolu Fındık Kreması 49, 50'ye düştü. İndirimleri kaçırmak istemeyenler hemen BİM kataloğuna baksın! İşte 14 Şubat'tan itibaren geçerli indirimli ürünlerin tamamı...
14.02.2023 16:49 - Son Güncelleme: 14.02.2023 16:49
Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma gününe denk geliyor. BİM mağazaları bu hafta Miraç Kandili özel ürünlerini yayımladı. Kandil günlerinde kullanabileceğiniz kandil yağı, buhurdanlık - esans ve mum seti gibi ürünlerin yer aldığı BİM 14 Şubat aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Peki bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM indirimleri...