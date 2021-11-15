Milyonları kapsıyor! Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi! Çalışmayanlar ise 2000 tarihinden sonra...
Tek tek açıklama yapıldı. Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi yapıldı! Emeklilikte geliri çoğaltmak amacıyla çalışırken düzenleme gerçekleştirmek gerekiyor. Emekli aylığını yükseltecek en basit çözüm Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime temel kazanç tutarının yükseltilmesi. Aylık bağlama seviyesi sigortalının yaşlılık, malullük, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün adedinin her 360 günü amacıyla yüzde 2 uygulanıyor.
Yüksek emekli aylığı amacıyla kritik ayrıntı belli oldu. Emeklilik ile alakalı son dakika açıklaması! Emekli aylığının miktarı çalışma zamanı ve prime temel kazançla eş güdümlü dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl amacıyla zamlar, enflasyon ve büyüme bilgileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor. Ocak, temmuz aylarında oluşturulan artışlar senelik güncelleme katsayısından çok olduğunda Kasım-Aralık ayında dilekçe vermek daha avantajlı. İşte emeklilik ile alakalı bütün ayrıntılar...
Yüksek prim ödemek aylığı artırır mı?
Yüksek prim ödemesi aylığı direkt olarak artırıyor. 2008 ardından devre amacıyla aylık bağlama seviyesi malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün adedinin her 360 günü amacıyla yüzde 2 uygulanıyor. Hesaplamada 360 günden eksik vakitler miktarlı olarak ehemmiyete alınırken, aylık bağlama seviyesi yüzde 90'ı geçemiyor.
2000 tarihinden sonra nasıl bir sistem uygulanmaya başladı?
Sigortalının 2000 ve daha ileri senelere ait prime temel senelik kazancı güncelleme adedi ile aylık bağlanma seviyesinin çarpımı neticesi bulunuyor. 1 Ekim 2008 ardından ortalama aylık kazançla aylık bağlama durumunu neticesi bulunmaya başladı