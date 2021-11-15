Milyonları kapsıyor! Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi! Çalışmayanlar ise 2000 tarihinden sonra...

Yüksek emekli aylığı amacıyla kritik ayrıntı belli oldu. Emeklilik ile alakalı son dakika açıklaması! Emekli aylığının miktarı çalışma zamanı ve prime temel kazançla eş güdümlü dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl amacıyla zamlar, enflasyon ve büyüme bilgileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor. Ocak, temmuz aylarında oluşturulan artışlar senelik güncelleme katsayısından çok olduğunda Kasım-Aralık ayında dilekçe vermek daha avantajlı. İşte emeklilik ile alakalı bütün ayrıntılar...