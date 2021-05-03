Milyonları ilgilendiriyor! Ve son son dakika netleşti! 36 ay geri ödemesiz faizsiz kredi! 7.000 TL hibe müjdesi!

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Milyonları ilgilendiriyor. Ve son son dakika belli oldu! Açıklamalar peş peşe yapıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından pandemi döneminde yeni destek paketi hayata geçiriliyor. Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik 1000 liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Böylece işletmelere 4 ay boyunca 7 bin lira destek verilmiş olacak. 2018 yılından beri 1.000 lira ödenen emeklilerin hesaplarına, ramazan bayramı öncesinde 100 liralık artışla 1100 lira ikramiye yatırılacak.
Emekli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatacak. 100 lira zam yapıldı. 2018 yılından beri emekliye ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi bu yıl 100 lira artışla Ramazan Bayramı öncesi ödenecek. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardım da 1100 liraya çıkartılarak yeniden başlatıldı. İşte yeni destek ödemeleri...
KİRA DESTEĞİ UZADI
Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik 1000 liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Böylece işletmelere 4 ay boyunca 7 bin lira destek verilmiş olacak.