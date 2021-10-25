Milyonları ilgilendiriyor! Sonunda netleşti! Kimlik ve ehliyetle ilgili flaş gelişme: Zorunlu oldu!

Kimlik ve ehliyette yeni devre başladı. Başlatılan yeni uygulamayla sistem de değişti. Uygulamayla eş güdümlü bundan sonra kimlik ve ehliyeti ayrı ayrı taşıma zorunluğu ortadan kalktı. Buna göre, kimlik ve ehliyet bir araya geliyor. Peki, kimlik ve ehliyet birleştirme ücretli mi? Nasıl randevu alınır?