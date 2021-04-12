Milyonları ilgilendiriyor! Bugün resmen değişti! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, QNB Finansbank, Akbank, İş Bankası, Denizbank, YapıKredi...
Son dakika haberi... Milyonlarca şahsı ilgilendiren flaş açıklama... Bankalardan flaş kararlar peş peşe açıklanıyor. Mesai saatleri bir çok bankada değişmeye başladı. Başkalaşıma giden bankalar alıcılarına yeni çalışma saatlerini duyurmaya başladı. Akbank, DenizBank, QNB Finansbank, YapıKredi, Garanti Bankası ve İş Bankası yeni çalışma saatlerini duyuran bankalar oldu. Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankalar kaça kadar açık sorusunun cevabını da merak ediyor. Bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili müşterilerine duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...
Banka çalışma saatleri haberi... Milyonlarca müşteriyi ilgilendiren kararlar peş peşe geliyor. Bankalar tek tek yeni çalışma saatlerini açıklıyor. Bankada hesabı olan, kredi ya da kredi kartı müşterisi olan tüm vatandaşlar yeni çalışma saatlerini merak ediyordu. Bu kapsamda Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, QNB Finansbank, YapıKredi yeni çalışma saatini müşterilerine duyurdular. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların da çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Koronavirüs salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Bankanın müşterilerine yaptığı açıklama şöyle; Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, Denizkartım, ve fastPay uygulamamızdan veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.