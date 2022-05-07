Milyonlarca sürücüye müjde! Benzin, dizel, mazot ve LPG’de 75 TL indirim müjdesi! Nasıl başvurulur? Son tarih...

Ocak ayından mart ayına kadar zamlı fiyatlar aracılığı ile satışa yayılan akaryakıt ürünleri sürücülerin bütçelerini zedelemişken, mart ayında adeta başlayan Rusya- Ukrayna savaşı brent petrolün değerlenmesine ve netice olarak da akaryakıt ürünlerinin tarihi seviyeleri görmesine yol açtı.