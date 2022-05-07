Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonlarca sürücüye müjde! Benzin, dizel, mazot ve LPG'de 75 TL indirim müjdesi! Nasıl başvurulur? Son tarih...

Milyonlarca sürücüye müjde! Benzin, dizel, mazot ve LPG'de 75 TL indirim müjdesi! Nasıl başvurulur? Son tarih...

Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile eş güdümlü değerlenen brent petrolün varil fiyatı, ülke sınırları içinde satışa yayılan akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Savaşın ilk dönemlerinde 25 TL oranına kadar artan benzin ve motorin fiyatları, sürücüleri dara düşürdü. Bu noktada döneme giren Ziraat Bankası, alakalı şartları gerçekleştiren bütün müşterilerine akaryakıt indirimi sunacağını açıkladı.

takvim.com.tr
07.05.2022 09:59 - Son Güncelleme: 07.05.2022 09:59
Milyonlarca sürücüye müjde! Benzin, dizel, mazot ve LPG’de 75 TL indirim müjdesi! Nasıl başvurulur? Son tarih...

Ocak ayından mart ayına kadar zamlı fiyatlar aracılığı ile satışa yayılan akaryakıt ürünleri sürücülerin bütçelerini zedelemişken, mart ayında adeta başlayan Rusya- Ukrayna savaşı brent petrolün değerlenmesine ve netice olarak da akaryakıt ürünlerinin tarihi seviyeleri görmesine yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca sürücüye müjde! Benzin, dizel, mazot ve LPG’de 75 TL indirim müjdesi! Nasıl başvurulur? Son tarih...

Savaşın ilk dönemlerinde 25 TL oranına kadar yükselmiş olan benzin ve motorin fiyatları, sürücülerin araçlarını park etmelerine ve toplu taşıma araçlarına yönelmelerine sebep oldu.

Milyonlarca sürücüye müjde! Benzin, dizel, mazot ve LPG’de 75 TL indirim müjdesi! Nasıl başvurulur? Son tarih...

Müzakere sürecinin başlamasından sonra bir nebze de olsa düşen akaryakıt fiyatları, bütçeleri aşmaya devam etti. Sektör içinde gözlenen olumsuz ilerlemelere rağmen vatandaşın yanısıra yer alabilmek istediğini duyuran Ziraat Bankası, yeni akaryakıt kampanyasının detaylarını paylaştı.

Milyonlarca sürücüye müjde! Benzin, dizel, mazot ve LPG’de 75 TL indirim müjdesi! Nasıl başvurulur? Son tarih...

Ziraat Bankası Bankkart Akaryakıt Kampanyası 2022

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasına göre bankanın bireysel Bankkart müşterilerine, akaryakıt harcamalarına karşın para puan hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.

Milyonlarca sürücüye müjde! Benzin, dizel, mazot ve LPG’de 75 TL indirim müjdesi! Nasıl başvurulur? Son tarih...

Banka, farklı günlerde yapılan 300 TL ve üzeri tutarlı akaryakıt alışverişlerine karşın hesaplara 75 TL tutarında hediye para yüklemesinin yapılacağını bildirdi.

SON DAKİKA