Milyonlarca sürücüye müjde! Benzin, dizel, mazot ve LPG'de 75 TL indirim müjdesi! Nasıl başvurulur? Son tarih...
Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile eş güdümlü değerlenen brent petrolün varil fiyatı, ülke sınırları içinde satışa yayılan akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Savaşın ilk dönemlerinde 25 TL oranına kadar artan benzin ve motorin fiyatları, sürücüleri dara düşürdü. Bu noktada döneme giren Ziraat Bankası, alakalı şartları gerçekleştiren bütün müşterilerine akaryakıt indirimi sunacağını açıkladı.
07.05.2022 09:59 - Son Güncelleme: 07.05.2022 09:59
Müzakere sürecinin başlamasından sonra bir nebze de olsa düşen akaryakıt fiyatları, bütçeleri aşmaya devam etti. Sektör içinde gözlenen olumsuz ilerlemelere rağmen vatandaşın yanısıra yer alabilmek istediğini duyuran Ziraat Bankası, yeni akaryakıt kampanyasının detaylarını paylaştı.
Ziraat Bankası Bankkart Akaryakıt Kampanyası 2022
Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasına göre bankanın bireysel Bankkart müşterilerine, akaryakıt harcamalarına karşın para puan hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.