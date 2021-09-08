Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ekranı...

Okulların açılmasıyla eş güdümlü gözler burs müracaatlarına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören öğrencilerden gereksinim sahiplerine eğitim öğretim vakitı vakitınce burs veriliyor. Ortaöğrenim amacıyla 9 ay, yükseköğrenim amacıyla ise 8 ay vakitınce burs olanağı sağlanıyor. Bu burs olanağından faydalanmak isteyen öğrenciler, müracaat süreci ile ilgili detayları incelemeye başladı. Peki, 2021-2022 VGM burs müracaatları ne vakit alınacak? VGM burs miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...

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