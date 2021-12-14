1 milyon memurun halen haberi yok! Hesaplara üç ayda bir yatırılacak! 1.600 TL ödeme için tek bir şart isteniyor! 15 Ocak son gün gün

1 milyona yakın memurun halen haberi yok! Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme ikramiyeleri her üç ayda bir hesaplara anında yatırılıyor. 1600 liralık ödemeyi duyan hemen ikramiyenin şartlarını merak ediyor. 15 Ocak gelmeden acele edin. O tarihe kadar üyeliği bulunmayan ikramiye alamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme ikramiyesiyle ilgili önemli açıklamada bulundu. Bilgin ''Toplu sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıkarıldı.'' dedi. Şu anda bu ikramiyeyi 2 milyon memur alabilecek. Almak isteyenler de detayları merak ediyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...