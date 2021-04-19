Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ceza ve faizler siliniyor! Ödeme gücü olmayana ise bedava...

Sonunda belli oldu! Açıklama yapıldı. Ceza ve faizler siliniyor! Ödeme gücü olmayana ise bedava... Bu kişiler, 2021 yılı itibarıyla aylık gelirleri 1.192 liranın üzerindeyse, her ay 107.32 lira GSS primi ödemek zorunda. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Bu yüzden GSS borcu yıllar içinde birikiyor. Bu kişilere de yarayan prim borçlarını yapılandırma süresi 1 Şubat'ta sona ermişti. 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası(GSS) uygulamasına geçildi. Bu uygulamada gelir testi neticesinde, asgari ücretin 1/3 oranından daha fazla geliri olan kişiler sağlık sigortasından faydalanmak için prim ödemekle yükümlülerdir.

19.04.2021 11:32 - Son Güncelleme: 19.04.2021 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





