Milyonlarca EYT'linin merak ettiği o hesaplama! Bu listede olanlar yararlanamayacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik ölçüt! 44 yaş...
EYT SON DAKİKA HABERLERİ! Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalarda son durum gündemde yer alıyor. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar, prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduranlar emeklilikte yaşa takılıyor. .. EYT'liler merak içerisinde konuyla iligili gelişmeleri takip ediyor. EYT çıkacak mı, kimleri kapsayacak? soruları en çok araştırılan konuların başında geliyor. 3600 ek gösterge toplantılarının tamamlanmasının ardından masaya konulacak gündem maddesi EYT konusu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler.'' dedi. Son gelişme 1999 öncesi sigortalı olanları ilgilendiriyor. İşte detaylar...
EYT'DE SON DURUM| EYT yasası çıktı mı, kimleri kapsıyor? EYT ne zaman çıkacak? soruları sıklıkla araştırılırken, flaş açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak EYT'de merak edilen bir çok soruya yanıt geldi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 2023'in başında bir düzenlemeye gidilecek. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar, prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduranlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. EYT için yaş şartı getirebilirler. Yaşı 44 olanlar EYT'den yararlanamayabilir. Detaylara gelin birlikte bakalım...
Milyonlarca EYT'linin merak ettiği o hesaplama! Bu listede olanlar yararlanamayacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik ölçüt! EYT'de son dakika gelişmesi...
Soru: 2020'nin ekim ayında öğretmenlikten emekli oldum. 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı, yararlanabilecek miyim? Çıkarsa emekli ikramiyesi ile emekli maaşım artacak mı? Ahmet S.
Cevap: 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların sonuna gelindi. Açıklamalara göre temmuz ayında düzenleme yapılacak. 3600 ek gösterge sizin gibi emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşları artacak. 3600 ek gösterge emeklilerde aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak.