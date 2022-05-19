Milyonlarca EYT'linin merak ettiği o hesaplama! Bu listede olanlar yararlanamayacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik ölçüt! 44 yaş...

EYT'DE SON DURUM| EYT yasası çıktı mı, kimleri kapsıyor? EYT ne zaman çıkacak? soruları sıklıkla araştırılırken, flaş açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak EYT'de merak edilen bir çok soruya yanıt geldi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 2023'in başında bir düzenlemeye gidilecek. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar, prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduranlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. EYT için yaş şartı getirebilirler. Yaşı 44 olanlar EYT'den yararlanamayabilir. Detaylara gelin birlikte bakalım...