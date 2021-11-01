Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Fazla mesai ücretleri hakkında flaş açıklama! Tek tek belli oldu! Memur ve sözleşmeli personel...
Peş peşe açıklama yapıldı. Memur ve sözleşmeli personel... Milyonlarca çalışan için fazla mesai ücretleri büyük önem arz ediyor. Bu anlamda mesai ücretleriyle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Fazla mesai ücreti 2022'de ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan merak ediyordu. Ve belli oldu. Tek tek açıklandı. Hangi kurum çok mesai saatine daha çok ücret ödüyor? Bir iş yerinde haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla mesai anlamına gelmektedir. İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti N.V.İ. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında her saat için 2,7*5= 13,5 TL ödeme yapılacaktır.
Yine, T.C. kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, N.V.İ. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere saat başı 2,7*4=10,8 TL tutarında fazla çalışma ücreti ödenecektir.
SGK il müdürlükleri ile vergi dairesi personeli için fazla çalışma ücreti SGK'nın taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere 2,7*4=10,8 TL tutarında fazla çalışma saat ücreti ödenir. Ödeme yapılacak personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %20'sini geçemez.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversite yurt personeli için fazla çalışma ücreti Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda görev yapan personelden (sözleşmeli yurt yönetim personeli dahil) kendilerine 2,7*4=10,8 TL tutarında saat başı fazla çalışma ücreti ödenecektir. Aynı ödemeler Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel için de geçerlidir.
Din görevlilerine yapılacak fazla çalışma ücreti Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Yine bunlara ulusal bayram ve genel tatillerde de aynı şekilde ödeme yapılmaktadır.