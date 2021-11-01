Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Fazla mesai ücretleri hakkında flaş açıklama! Tek tek belli oldu! Memur ve sözleşmeli personel...

SGK il müdürlükleri ile vergi dairesi personeli için fazla çalışma ücreti SGK'nın taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere 2,7*4=10,8 TL tutarında fazla çalışma saat ücreti ödenir. Ödeme yapılacak personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %20'sini geçemez.