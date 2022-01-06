Milyonlara yeni yılda iki ikramiye müjdesi! 2022'de emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı?
Her yıl emekli ve SGK tarafından belirlenen kişiler için dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemelerinde de yeni oranlar ortaya çıktı. 2022 emekli maaş zam oranlarının belirlenmesinin ardından milyonlarca kişi ek ikramiyelerde de artış yapılmasını istiyor. 1.000 TL olarak ödemeye başlanan emekliye bayram ikramiyelerinde yeni oranlar pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2022 bayram ikramiyesi ve emekli maaşları...
2022 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?
İlk defa 2018 yılında emeklilere dağıtılmaya başlayan bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan bayramlarından önce her yıl iki defa olmak üzere, ödeme kapsamında yer alan vatandaşların hesaplarında yatırılıyor. Emekli, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve daha birçok farklı kesimden insanın yararlandığı ikramiye ödemelerinde 2022 yılında yeni miktarın artıp artmadığı ise merak konusu. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete gelen yüksek zam oranlarının ardından bayram ikramiyelerde yeni oranlar tahmin edilmeye başladı.
2020 yılına kadar 1.000 TL olarak verilen bayram ikramiyeleri, bu tarihten sonra her Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde 2021 yılından itibaren 1.100 TL olarak ödenmeye başladı.
Ancak birçok ücrette yapılan yeni zam oranları sonrasında bayram ikramiyelerinde artış olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Bayram ikramiyesi alan geniş bir kesim tarafından 2022 yılında ikramiye oranlarının da artırılması talep ediliyor.