Milyonlara uyarı! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar! SGK'ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor!
Günümüzde birçok kişi emekli olma hayali kuruyor fakat pek çok haklarına sahip çıkmak adına düzenli olarak maaş bordrolarını incelemiyor. Halbuki maaş bordrolarında geçen bilgiler emeklilik için büyük önem taşıyor. Yanlış girilen izinler, mesailer gibi birçok detay sizi emeklilikten uzaklaştırabilir
15.12.2022 14:42 - Son Güncelleme: 15.12.2022 14:42
Bu bağlamda bordrolarda çalışılan iş yerleri ile ilgili kısaltmalarda yer alıyor. İlk başta bu kısaltmalar önemsiz gibi gelse de aslında bu kısaltmalar SGK'nın yaptığı incelemeler sonun iş yeri ile ilgili elde ettiği verileri özetliyor.