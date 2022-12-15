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Milyonlara uyarı! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar! SGK'ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor!

Günümüzde birçok kişi emekli olma hayali kuruyor fakat pek çok haklarına sahip çıkmak adına düzenli olarak maaş bordrolarını incelemiyor. Halbuki maaş bordrolarında geçen bilgiler emeklilik için büyük önem taşıyor. Yanlış girilen izinler, mesailer gibi birçok detay sizi emeklilikten uzaklaştırabilir

takvim.com.tr
15.12.2022 14:42 - Son Güncelleme: 15.12.2022 14:42
Milyonlara uyarı! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar! SGK’ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor!

Bu bağlamda bordrolarda çalışılan iş yerleri ile ilgili kısaltmalarda yer alıyor. İlk başta bu kısaltmalar önemsiz gibi gelse de aslında bu kısaltmalar SGK'nın yaptığı incelemeler sonun iş yeri ile ilgili elde ettiği verileri özetliyor.

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Milyonlara uyarı! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar! SGK’ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor!

Örneğin S harfi iş yerinin sahte olduğunu, Ş harfi şüpheli birtakım konular olduğunu ve K harfi ise iş yerine kontrol edildiğini bildiriyor.

Milyonlara uyarı! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar! SGK’ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor!

Maaşınız Patlamasın

Denetimler sonunda tespit edilen sorunlardan kaynaklı olan ve çalışanların tedbir alması amacıyla hizmet dökümlerinde iş yerlerinin yanına iliştirilen harfler sizi hızlıca harekete geçmeye teşvik etmelidir.

Milyonlara uyarı! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar! SGK’ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor!

Çünkü bugün kenarında S harfini gördüğünüz işyeriniz sahte sigorta primi ödemesi gibi nahoş işlere kalkışmış olabilir. Bu durum sadece işyerine değil size de yansır.

Milyonlara uyarı! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar! SGK’ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor!

O işyerinde çalışarak hak ettiğiniz prim günleri silinebilir. Haliyle emeklilik tamamlamanız gereken günler azalacağından emeklilik süreniz uzar.

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