Milyonlar emeklinin gözü kulağı oradaydı! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi! 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı…

Her sene olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi ve ne kadar tutarda hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile 2018 yılından itibaren emekli vatandaşlara hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 1.100 lira ikramiye veriliyor ve 2022 zamlarıyla birlikte bu tutarın ne kadar artacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı ve yatırılacağı tarihe ilişkin son gelişmeler neler?