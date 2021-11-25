Migros'un hafta sonu indirimleri başladı! Tüm ürünler 50 TL altında satılıyor! Çay, yağ, deterjan, salça, pirinç, elektronik ürünler...
Migros'un hafta sonu aktüel ürünleri belli oldu. 1 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek indirimlerde neler var neler! Ev için elektronik ürünler, mutfak için salça, süt, sıvı yağ, peynir, yoğurt gibi ihtiyaç ürünleri bu hafta Migros'ta indirimden satılıyor. Her ay ya da her hafta Migros'tan toplu halde alışveriş yapan vatandaşlar indirimli ürünleri kapabilmek için Migros'un yeni aktüel kataloğunu merakla bekliyordu. İşte yayınlanan yepyeni Migros haft sonu indirimleri...
25.11.2021 15:21
- Son Güncelleme: 25.11.2021 15:21
Migros'un her hafta sonu yaklaşırken heyecanla beklenen aktüel kataloğu yayınlandı. Peki bu hafta boyunca hangi ürünlerde indirim var? Telefondan fırına, çay makinesinden terliklere, bebek bezinden deterjana, yoğurttan ton balığına ve temizlik içim gerekli tüm malzemelerde 'bu fırsat kaçmaz' dedirten indirimler yapıldı. Ürünlerden çoğu 50 TL ve altında satılıyor . İşte Migros'un indirime giren ürünleri...