Migros’un hafta sonu indirimleri başladı! Tüm ürünler 50 TL altında satılıyor! Çay, yağ, deterjan, salça, pirinç, elektronik ürünler...

Migros'un her hafta sonu yaklaşırken heyecanla beklenen aktüel kataloğu yayınlandı. Peki bu hafta boyunca hangi ürünlerde indirim var? Telefondan fırına, çay makinesinden terliklere, bebek bezinden deterjana, yoğurttan ton balığına ve temizlik içim gerekli tüm malzemelerde 'bu fırsat kaçmaz' dedirten indirimler yapıldı. Ürünlerden çoğu 50 TL ve altında satılıyor . İşte Migros'un indirime giren ürünleri...