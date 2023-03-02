Migros'ta %20-25'lik indirim! Bu hafta Ayçiçek yağı 139,90 TL'ye düştü! Migros 2-15 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Pirinç, makarna, bulgur...
Migros 2-15 Mart 2023 broşürü yayımlandı. Vatandaşlar bu hafta Migros'ta aradıkları ürününün indirimde olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada güncel Migros 2-15 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Migros flaş kampanyasını duyurdu. 2-15 Mart 2023 tarihleri arasında ayçieçk yağı, pirinç, bulgur, et, tavuk, kivi, zencefil, kavrulmuş badem, peynir, pastırma, sucuk, salam, salça, turşu gibi onlarca, hatta yüzlerce üründe dev indirim uygulandı. İşte Migros 2-15 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ!
02.03.2023 16:24 - Son Güncelleme: 02.03.2023 16:24
Migros Migroskop'u yayımladı. 2-15 Mart 2023 fiyat listesi yayımlandı. Bu hafta Ayçiçek yağı 139,90 TL'ye düştü. Diğer beklenen ürünlerde de büyük indirimler uygulandı. Migros'ta bu hafta salça, şampuan, yağ, bulgur, meyve, et fiyatlarını gören stok yapmaya koşmaya başladı. Henüz fiyat listesini görmeyenler de hemen araştırmaya koyuldu. Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! İşte Migros 2-15 Mart broşürü.