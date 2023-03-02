Migros’ta %20-25’lik indirim! Bu hafta Ayçiçek yağı 139,90 TL’ye düştü! Migros 2-15 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Pirinç, makarna, bulgur...

Migros Migroskop'u yayımladı. 2-15 Mart 2023 fiyat listesi yayımlandı. Bu hafta Ayçiçek yağı 139,90 TL'ye düştü. Diğer beklenen ürünlerde de büyük indirimler uygulandı. Migros'ta bu hafta salça, şampuan, yağ, bulgur, meyve, et fiyatlarını gören stok yapmaya koşmaya başladı. Henüz fiyat listesini görmeyenler de hemen araştırmaya koyuldu. Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! İşte Migros 2-15 Mart broşürü.