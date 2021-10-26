Migroskop’ta bütçeye uygun fırsatlar sizleri bekliyor! Migros aktüel ürünler kataloğunda akıllı telefon kampanyası...

En çok ziyaret edilen marketler zincirinden Migros'un güncel kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğu, hangi tarihler arasında satışa sunulucağını merak edenler Migroskop'u incelemek ve alacaklarının listesini yaparak markete gitmek istiyor. Migros aktüel ürünler kataloğunda Realme C21 akıllı cep telefonu, LG NanoCell Uydu Smart Led TV, Altus çamaşır makinesi, buzdolabı gibi büyük kampanyalar öne çıkanlar arasında yer alıyor. İşte güncel Migros aktüel kataloğu…