Migros 2 litrelik Komili ayçiçek yağında indirim! Kapış kapış gidiyor

Ayçiçek yağında büyük indirim haberi Migros marketleri tarafından duyuruldu. 2 litre ayçiçek yağı dip fiyata ulaştı. İşte indirim süresi ve ürün fiyatı hakkında merak edilen tüm detaylar...

Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen büyük ölçekli zamlardan sonra ayçiçek yağında büyük bir indirim uygulandı. Uygulanan indirimle birlikte Migros marketlerde Komili Ayçiçek Yağı 2 L 169,95 TL yerine 119,95 TL'den satışa çıktı.

Kampanya için alt limit: 25 TL

Ayçiçek yağı indirimi Migros marketler tarafından paylaşılırken Migros ayçiçek yağı indiriminden yararlanabilmek için 25 TL ve üzeri alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.