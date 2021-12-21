Mevduat faizleri açılış depremi: Vatandaş dolara, altına bakarken bankalar faiz bombası patlattı! 32 günlük en yüksek mevduat oranları değişti
TCMB faiz kararı sonrasında bankalar faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Son dönemde düşen faiz oranlarına karşılık, birikimlerini vadeli mevduat hesapları ile değerlendirmek isteyenlere özel yüzde 18'e varan hoş geldin faizi ile yüksek faiz getirisi sunuluyor. İşte ING, Akbank, QNB Finansbank, Odeabank, Fibabanka güncel 32 günlük faiz oranları.
32 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti!
32 günlük en yüksek mevduat faiz getirisi veren bankalar, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Faiz güncellemeleri sonrasında %18'e kadar yükselen vadeli mevduat faiz oranları arasında, ING Bank e – Turuncu Hesap ve Fibabanka Kiraz Hesap en yüksek oranları vermeye devam ediyor.
Fibanka Kiraz Hesap Mevduat Oranları
Mobil veya internet üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, %18 faiz oranı ile yararlanabilecekleri Fibabanka Kiraz Hesap ile 32 günlük en yüksek faiz kazancını elde edebilecekler.
ING Bank e – Turuncu Hesap Faizleri
ING Bank e – Turuncu Hesap %18 hoş geldin faizi ile en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar arasında yerini alıyor. Vadeli mevduat hesap faiz oranlarının yükselmesinin ardından gelen avantajlar vatandaşların enflasyon ve döviz kuru karşısında değer kaybeden TL birikimlerinin artırılmasını sağlıyor.