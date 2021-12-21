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Haberler Ekonomi Mevduat faizleri açılış depremi: Vatandaş dolara, altına bakarken bankalar faiz bombası patlattı! 32 günlük en yüksek mevduat oranları değişti

Mevduat faizleri açılış depremi: Vatandaş dolara, altına bakarken bankalar faiz bombası patlattı! 32 günlük en yüksek mevduat oranları değişti

TCMB faiz kararı sonrasında bankalar faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Son dönemde düşen faiz oranlarına karşılık, birikimlerini vadeli mevduat hesapları ile değerlendirmek isteyenlere özel yüzde 18'e varan hoş geldin faizi ile yüksek faiz getirisi sunuluyor. İşte ING, Akbank, QNB Finansbank, Odeabank, Fibabanka güncel 32 günlük faiz oranları.

takvim.com.tr
21.12.2021 09:11 - Son Güncelleme: 21.12.2021 09:11
Mevduat faizleri açılış depremi: Vatandaş dolara, altına bakarken bankalar faiz bombası patlattı! 32 günlük en yüksek mevduat oranları değişti

32 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti!

32 günlük en yüksek mevduat faiz getirisi veren bankalar, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Faiz güncellemeleri sonrasında %18'e kadar yükselen vadeli mevduat faiz oranları arasında, ING Bank e – Turuncu Hesap ve Fibabanka Kiraz Hesap en yüksek oranları vermeye devam ediyor.

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Mevduat faizleri açılış depremi: Vatandaş dolara, altına bakarken bankalar faiz bombası patlattı! 32 günlük en yüksek mevduat oranları değişti

TL birikimlerinin yanı sıra döviz, altın ve gümüş yatırımları için vatandaşların ilgili hesapları benzer yüksek oranlar ile kullanması sağlanacak. Yeni yıldan önce hesap açma işlemlerini yapan vatandaşların, yüksek oranlar uygulanırken yüksek faiz oranlarından yararlanmaları mümkündür.

Mevduat faizleri açılış depremi: Vatandaş dolara, altına bakarken bankalar faiz bombası patlattı! 32 günlük en yüksek mevduat oranları değişti

Fibanka Kiraz Hesap Mevduat Oranları

Mobil veya internet üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, %18 faiz oranı ile yararlanabilecekleri Fibabanka Kiraz Hesap ile 32 günlük en yüksek faiz kazancını elde edebilecekler.

Mevduat faizleri açılış depremi: Vatandaş dolara, altına bakarken bankalar faiz bombası patlattı! 32 günlük en yüksek mevduat oranları değişti

Ayrıca 60 gün boyunca yüksek hoş geldin faiz oranlarının uygulanacağı kampanya, ekstra faiz kazanma seçenekleri de sunuyor. 50 bin TL birikim için 32 günlük faiz hesaplamasında ise 749,59 TL net kazanç oranları dikkat çekiyor.

Mevduat faizleri açılış depremi: Vatandaş dolara, altına bakarken bankalar faiz bombası patlattı! 32 günlük en yüksek mevduat oranları değişti

ING Bank e – Turuncu Hesap Faizleri

ING Bank e – Turuncu Hesap %18 hoş geldin faizi ile en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar arasında yerini alıyor. Vadeli mevduat hesap faiz oranlarının yükselmesinin ardından gelen avantajlar vatandaşların enflasyon ve döviz kuru karşısında değer kaybeden TL birikimlerinin artırılmasını sağlıyor.

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