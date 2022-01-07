Mevduat depremi! Mevduat faizleri coştu! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi ile aylık 4.684,93 TL faiz getirisi müjdesi! %21...

TEB Marifetli Hesap Faiz Oranları

TEB'in Marifetli Hesap hoş geldin faizi ile birikimlerinizi en iyi oranlarda değerlendirmeye başlayabilirsiniz. %20'ye varan faiz oranları ile birikimleriniz için hem faiz getirisi elde edebilir hem de birçok bankacılık işleminin en avantajlı oranlar ile gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...