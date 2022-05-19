Meslek öğrenirken para kazanma fırsatı! İŞKUR meslek edindirme kurslarında hangi bölümler var? İŞKUR meslek eğitim kursları başvuru şartları...
Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aynı zamanda meslek edindirme kursları ile kişileri geliştiriyor ve kariyer hayatına hazırlıyor. Meslek öğrenirken para kazanma fırsatı veriyor ve başvuru yapmak isteyenler detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki İŞKUR meslek edindirme kurslarında hangi bölümler var? İŞKUR meslek eğitim kursları başvuru şartları nelerdir? Katılım sağlayanlar günlük cep harçlıklarını ne kadar olarak alabiliyor? İşte ayrıntılar!
19.05.2022 17:31 - Son Güncelleme: 19.05.2022 17:31
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam katkıları tüm hızıyla devam ediyor ve meslek edindirme kursları yoğun ilgi görüyor. İşsizleri geliştirmek ve kariyer hayatına hazırlamak için bu kursları sunarken meslek öğrenirken para kazanma fırsatı ön plana çıkıyor. İŞKUR meslek edindirme kurslarında hangi bölümler var? İŞKUR meslek eğitim kursları başvuru şartları nelerdir sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İşte tüm bilgiler!