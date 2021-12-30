Merkez Bankası duyurdu! En yüksek faiz getirisi için mevduatta yüksek kazanma dönemi başladı! Bankaların 32 günlük vadeli faizleri uçuyor!
Kur korumalı TL mevduat sisteminin ardından Merkez Bankası, altın hesaplarının TL mevduatına çevirenlere özel devlet desteğini açıklamasının ardından mevduat faizleri de yükseldi. Yeni ekonomi ve mevduat ürünlerinin devreye girmesinin ardından piyasalarda olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. 32 günlük TL mevduat faiz oranları ise yüzde 20,50'lere kadar çıktı. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar.
30.12.2021 09:49
- Son Güncelleme: 30.12.2021 09:49
Türk Lirası'nın desteklenmesine ilişkin yeni ekonomi uygulamalarına başvurulmasının ardından, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel kamu ve özel bankalar tarafından, vadeli TL mevduat hesaplarında uygulanan faiz oranları yükseltildi.