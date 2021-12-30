Merkez Bankası duyurdu! En yüksek faiz getirisi için mevduatta yüksek kazanma dönemi başladı! Bankaların 32 günlük vadeli faizleri uçuyor!

En Yüksek Mevduat Faizi Veren Banka Hangisi?

32 günlük vade ile en yüksek mevduat faiz getirisi sunan bankalara belli oldu. Mevduat hesaplarına yönelik yüksek faiz kampanyaları başlatan bankalar, düşük limitlerde bile cazip faiz oranları ile getiri imkanı sunuyor.