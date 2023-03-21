Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 5.500 TL...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.