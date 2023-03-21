Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 5.500 TL...
Bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği hakkında açıklamalar sıkı takibe alındı. Bilindiği üzere bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan'da kutlanacak. Bu sebeple ödemelerin bayram öncesi yatması bekleniyor. Peki, Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? İşte detaylar...
21.03.2023 20:47 - Son Güncelleme: 21.03.2023 20:47
Emekli ikramiyesileri hakkında aramalar hız kazandı. 13 milyondan fazla kişiye ödenen emekli ikramiyeleri ödeme tarihine çok az bir süre kaldı. Öte yandan memurlara da bu sene ikramiye verileceği iddia edildi. Peki, Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? İşte merak edilenler...