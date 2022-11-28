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Haberler Ekonomi Memurlar ve emekliler gözünü o tarihe dikti! O tarihten itibaren maaşlara büyük zam! İşte kalem kalem yeni maaşlar 10.849,52 TL...

Memurlar ve emekliler gözünü o tarihe dikti! O tarihten itibaren maaşlara büyük zam! İşte kalem kalem yeni maaşlar 10.849,52 TL...

Memur ve emekliler Ocak ve Temmuz olmak bağlamında senede 2 kere enflasyon farkına göre zam alabilmektedir. Yılın sonuna doğru geldiğimiz bu zamanlarda de çoğu çalışan ve emekli 2023 Ocak ayında ne kadar zam alabileceğini belirlemek için hesaplamalar yapıyor. Takvim.com.tr olarak bizde araştırmalarımızı bu doğrultuda yaptık. İşte kalem kalem yeni maaşlar

takvim.com.tr
28.11.2022 15:14 - Son Güncelleme: 28.11.2022 15:15
Memurlar ve emekliler gözünü o tarihe dikti! O tarihten itibaren maaşlara büyük zam! İşte kalem kalem yeni maaşlar 10.849,52 TL...

Birçok uzman konu hakkında net konuşmamayı seçiyordu fakat geçtiğimiz günlerde orta vadeli programın açıklanmasının ardından tahminler daha da belirginleşmeye başladı. Enflasyon oranının yüzde %73.12 olarak açıklanması nedeniyle uzmanlar yüzde 15 dolaylarında bir zam geleceğini ön görmeye başladılar. Bu rakam çalışanları mutlu edecek mi sorusunun cevabı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

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Memurlar ve emekliler gözünü o tarihe dikti! O tarihten itibaren maaşlara büyük zam! İşte kalem kalem yeni maaşlar 10.849,52 TL...

2 Kere Enflasyon Farkı

Ne kadar zam uygulanacağı hususu ile alakalı enflasyon farkı üstünden bir değerlendirme yapıldığından ötürü bir komisyon ilk olarak toplanıp miktarlara karar veriyor. Ardından kurumlardan gelen dönütlere göre bir düzeltme gerçekleşiyor ve duyuruluyor.

Memurlar ve emekliler gözünü o tarihe dikti! O tarihten itibaren maaşlara büyük zam! İşte kalem kalem yeni maaşlar 10.849,52 TL...

Temmuz-Ekim enflasyon verisi ile toplam 4 aylık enflasyon seviyesi belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84, memur ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik Ocak artışı da enflasyon farkıyla yüzde 11.88 oluştu.

Memurlar ve emekliler gözünü o tarihe dikti! O tarihten itibaren maaşlara büyük zam! İşte kalem kalem yeni maaşlar 10.849,52 TL...

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar?

4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den evvel emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda meydana gelen yüzde 11.88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak.

Memurlar ve emekliler gözünü o tarihe dikti! O tarihten itibaren maaşlara büyük zam! İşte kalem kalem yeni maaşlar 10.849,52 TL...

Bu tutarlara Kasım ve Aralık bilgileri eklenecek. 3 Ocak'ta da zam seviyesi belli olacak. Artışlar merakla bkatılırken, birtakım ipuçları da bulunmakta. 4 ayrı zam ön görüsü var.

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