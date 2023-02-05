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Haberler Ekonomi Memura Emekliye %6 EK ZAM+ İntibak! Emekliye (SSK, Bağkur) 6.498,38 TL, Memura 12.623 TL, EYT'liye 8.500 TL MAAŞ! İlave 787 TL ödeme! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) YENİ maaş tablosu!

Memura Emekliye %6 EK ZAM+ İntibak! Emekliye (SSK, Bağkur) 6.498,38 TL, Memura 12.623 TL, EYT'liye 8.500 TL MAAŞ! İlave 787 TL ödeme! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) YENİ maaş tablosu!

Memur ve emekli maaşları Ocak ayında %30 olarak belirlendi. Yılın ilk enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte gözler Temmuz zammına ilişti. 2023 Ocak-Temmuz dönemlerinde belirlenecek enflasyon verisinin ardından Temmuz zammı için kesin rakam ortaya çıkacak. Bu kapsamda bazı rakamlar konuşulmaya başlandı ve ipuçları geldi. Peki, 2023 Temmuz zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşına ek zam yapılacak mı? İşte en güncel maaş tablosu!

takvim.com.tr
05.02.2023 19:55 - Son Güncelleme: 05.02.2023 19:55
Memura Emekliye %6 EK ZAM+ İntibak! Emekliye SSK, Bağkur 6.498,38 TL, Memura 12.623 TL, EYT’liye 8.500 TL MAAŞ! İlave 787 TL ödeme! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c YENİ maaş tablosu!

Emekli memur Temmuz 2023 zammı için belirleyici olan enflasyon verisinin ilk rakamları ortaya çıktı. Geriye ise 5 veri kaldı. TÜİK'in diğer toplam 6 aylık enflasyon rakamlarıyla Temmuz zammı kesinleşecek. Vatandaşlar Ocak enflasyonunun açıklanmasıyla 1 aylık rakamlara göre emekli ve memur maaşlarını hesaplamaya başladı. İşte kuruşu kuruşuna hesaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memura Emekliye %6 EK ZAM+ İntibak! Emekliye SSK, Bağkur 6.498,38 TL, Memura 12.623 TL, EYT’liye 8.500 TL MAAŞ! İlave 787 TL ödeme! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c YENİ maaş tablosu!

OCAK AYI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20'ye çıkmış oldu.

Memura Emekliye %6 EK ZAM+ İntibak! Emekliye SSK, Bağkur 6.498,38 TL, Memura 12.623 TL, EYT’liye 8.500 TL MAAŞ! İlave 787 TL ödeme! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c YENİ maaş tablosu!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU!

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Memura Emekliye %6 EK ZAM+ İntibak! Emekliye SSK, Bağkur 6.498,38 TL, Memura 12.623 TL, EYT’liye 8.500 TL MAAŞ! İlave 787 TL ödeme! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c YENİ maaş tablosu!

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMI NE KADAR OLDU?

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyatları Ocak'ta yıllık %57,68, aylık %6,65 arttı. Böylelikle memur ve memur emeklisinin alacağı Ocak enflasyon farkı 6,65 olarak hesaplandı

Memura Emekliye %6 EK ZAM+ İntibak! Emekliye SSK, Bağkur 6.498,38 TL, Memura 12.623 TL, EYT’liye 8.500 TL MAAŞ! İlave 787 TL ödeme! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c YENİ maaş tablosu!

Ocakı ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştular.

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