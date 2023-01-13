Memura Emekliye %5 EK ZAM + %57 ARTIŞ! SSK, Bağkur, EYT’liye 6 bin 500 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Meclis’ten geçti! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alanlar...

Milyonlarca memur ve emekli bu ay zamlı maaşlarını ceplerine koymaya hazırlanıyor. Zam oranını yüzde 30'a, en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselten yasa Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımkandı. Şimdi sıra zamlı maaşların ödenmesine geldi. Maaşların yatacağı tarihler netleşti. Peki, ek zam gelecek mi? Emekli memur maaşları kaç TL oldu 2023? İşte merak edilenler...