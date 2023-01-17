Memura emekliye %45 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur 7970 TL, Memura 13.200 TL maaş! İlave 2.115 TL artış! 5.500 TL üstü maaş alanlar...

Memur ve emekli maaşları için %30 zammın ardından en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıktı. 5.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı bu ay yüzde 30 artarken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. Öte yandan memura ve emekliye %15 ek zam yapılacağı ileri sürülüyor. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte tablo tablo ödemeler...