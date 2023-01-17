Memura emekliye %45 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur 7970 TL, Memura 13.200 TL maaş! İlave 2.115 TL artış! 5.500 TL üstü maaş alanlar...
Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı netleşti ve ilk ödemeler yapılmaya başlandı. Memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zam farkı hem de ek gösterge farkı yansıtılacak. Öte yandan memur ve emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması gündeme geldi. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın düşünüldüğü belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılacağı iddia edildi. Peki, emekli memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? İşte kalem kalem maaş tablosu!
17.01.2023 21:30 - Son Güncelleme: 17.01.2023 21:30
Memur ve emekli maaşları için %30 zammın ardından en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıktı. 5.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı bu ay yüzde 30 artarken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. Öte yandan memura ve emekliye %15 ek zam yapılacağı ileri sürülüyor. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte tablo tablo ödemeler...
İlk ödeme SSK'lılara yapılıyor. SSK'lılar bugünden itibaren ayın 26'sına kadar zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.