Memura Emekliye %45 EK ZAM hesabı! En düşük maaş 17,179 TL + Refah Payı + Toplu sözleşme! 4C Emekli Sandığı'na çıplak 11.062 TL maaş! Temmuz 2023 brüt net hesaplama...

EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI 15 BİN TL OLDU

TÜRK-İş ve HAK-İş'in 15 bin liralık taban brüt ücret teklifi kabul edildi. Buna göre işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış oldu. Burada hesap şöyle yapılacak:

Brüt ücret: 15.000 TL

SSK işçi kesintisi: 2.100

İşsizlik sig.: 150 TL

Gelir Vergisi: 1.912,50 TL

Damga vergisi: 113,85 TL

Asg. Ü. İstisnası: 1.276,02 TL

Damga V. İstisna 75,96

Net ödenen ücret 12.075,63 TL