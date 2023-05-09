Memura Emekliye %45 EK ZAM hesabı! En düşük maaş 17,179 TL + Refah Payı + Toplu sözleşme! 4C Emekli Sandığı'na çıplak 11.062 TL maaş! Temmuz 2023 brüt net hesaplama...
Kamu işçisi maaş zammı %45 olarak belirlendi. Ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri de temmuz ayında refah payı alacaklar. Bu kesimin de zam oranlarının kamu işçilerine yapılacak orana yaklaşması bekleniyor. Peki, temmuzda memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni maaş hesabı!
Kamu işçi maaşlarının 15 bin TL'ye çıkarılmasının ardından diğer işçiler için de hesaplamalar başladı. Özellikle memur maaşlarına yapılacak zam oranı için %45 kıskaca alındı. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANINI AÇIKLADI
Kamu işçisi zam oranı için beklenen gün geldi. Toplu İş Sözleşmesi'nin sonuçlanmasıyla 700 binden fazla kamu işçisi için çerçeve protokolün bugün imzalandı. Toplu sözleşme zammı ve taban aylıklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.
Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz.
EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI 15 BİN TL OLDU
TÜRK-İş ve HAK-İş'in 15 bin liralık taban brüt ücret teklifi kabul edildi. Buna göre işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış oldu. Burada hesap şöyle yapılacak:
Brüt ücret: 15.000 TL
SSK işçi kesintisi: 2.100
İşsizlik sig.: 150 TL
Gelir Vergisi: 1.912,50 TL
Damga vergisi: 113,85 TL
Asg. Ü. İstisnası: 1.276,02 TL
Damga V. İstisna 75,96
Net ödenen ücret 12.075,63 TL