Memura emekliye 3’ü 1 arada zam netleşti! Memura %85 ZAMLA 23.445,06 TL taban maaş, Memur emeklisine 14.700 TL kök maaş! Refah payı + enflasyon + %7 ek...

Milyonlarca çalışan ve memur emeklisi Temmuz zammının detaylarını heyecanla bekliyor. Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı belirtilirken kamu görevlilerine uygulanacak artışın da memur emeklilerine yansıtılacağı ifade ediliyor. Temmuz zammıyla ilgili olarak yürürlükte olan 3 formül gündemde bulunuyor. Bu formüllerle birlikte memurlar ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verileceği belirtiliyor. Enflasyon farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığıyla belirlenecek. Elde edilen zam oranına ayrıca bir refah payının da ekleneceği belirtiliyor.