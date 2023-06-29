Memura emekliye 3'ü 1 arada zam netleşti! Memura %85 ZAMLA 23.445,06 TL taban maaş, Memur emeklisine 14.700 TL kök maaş! Refah payı + enflasyon + %7 ek...
Milyonlarca memur emeklisi ve memur Temmuz zammıyla ilgili heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesiyle birlikte Temmuz ayında hayata geçirilecek düzenlemenin diğer memur ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu haline geldi. Temmuz zammıyla ilgili olarak 22 bin lira hedefine ulaşmak için 3 formül gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verileri Temmuz zammının şekillenmesinde önemli bir ipucu sunuyor.
Milyonlarca çalışan ve memur emeklisi Temmuz zammının detaylarını heyecanla bekliyor. Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı belirtilirken kamu görevlilerine uygulanacak artışın da memur emeklilerine yansıtılacağı ifade ediliyor. Temmuz zammıyla ilgili olarak yürürlükte olan 3 formül gündemde bulunuyor. Bu formüllerle birlikte memurlar ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verileceği belirtiliyor. Enflasyon farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığıyla belirlenecek. Elde edilen zam oranına ayrıca bir refah payının da ekleneceği belirtiliyor.
5 AYLIK ORANA GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 20.724,00
Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.445,06
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 15.793,00
Yüzde 13.13 zamlı maaş: 17.866,62
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 20.873,00
Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.613,62