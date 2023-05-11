Memura emekliye 3’ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur’luya 10.000 TL, 4C, Emekli Sandığı’na 16.500 TL çıplak maaş! Refah payı + enflasyon + %6 ek...

Bazı işçiler için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretin brüt 15 bin lira, ilk 6 aylık zam oranının yüzde 45 olarak belirlenmesinin ardından hem memurlar hem de aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler gözünü Temmuz artışına çevirdi.