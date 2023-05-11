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Haberler Ekonomi Memura emekliye 3'ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur'luya 10.000 TL, 4C, Emekli Sandığı'na 16.500 TL çıplak maaş! Refah payı + enflasyon + %6 ek...

Memura emekliye 3'ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur'luya 10.000 TL, 4C, Emekli Sandığı'na 16.500 TL çıplak maaş! Refah payı + enflasyon + %6 ek...

Kamu işçileri için belirlenen 6 aylık zam oranı memur ve emekliye de referans olacak. Bu kapsamda Temmuz'da 3'lü zam formülü gelecek. Hem memurlara hem emeklilere yansıtılacak refah payı için bir yasal düzenleme çalışmaları yapılacak. Kamu işçilerinin zam oranları memurlar ve memur emeklilerinin Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine de etki edecek. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Memurlara ek zam gelecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.05.2023 11:01 - Son Güncelleme: 11.05.2023 11:01
Memura emekliye 3’ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur’luya 10.000 TL, 4C, Emekli Sandığı’na 16.500 TL çıplak maaş! Refah payı + enflasyon + %6 ek...

Memur ve emekli zammı için aramalar hız kazandı. Kamu işçi maaşlarına yapılan yüzde 45'lik zam oranı Temmuz zammında referans olurken, memurları ve emeklileri 3'lü bir zam formülü bekliyor. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte ödemeler...

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Memura emekliye 3’ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur’luya 10.000 TL, 4C, Emekli Sandığı’na 16.500 TL çıplak maaş! Refah payı + enflasyon + %6 ek...

700 bini aşkın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesinde varılan anlaşma aileleriyle birlikte 3 milyon kişinin yüzünü güldürürken, 20 milyonu aşkın memur ve emekliyi de beklenti içerisine soktu.

Memura emekliye 3’ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur’luya 10.000 TL, 4C, Emekli Sandığı’na 16.500 TL çıplak maaş! Refah payı + enflasyon + %6 ek...

Bazı işçiler için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretin brüt 15 bin lira, ilk 6 aylık zam oranının yüzde 45 olarak belirlenmesinin ardından hem memurlar hem de aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler gözünü Temmuz artışına çevirdi.

Memura emekliye 3’ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur’luya 10.000 TL, 4C, Emekli Sandığı’na 16.500 TL çıplak maaş! Refah payı + enflasyon + %6 ek...

Yüzde 45'lik zam oranı Temmuz zammında referans olurken, memurları ve emeklileri 3'lü bir zam formülü bekliyor.

Memura emekliye 3’ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur’luya 10.000 TL, 4C, Emekli Sandığı’na 16.500 TL çıplak maaş! Refah payı + enflasyon + %6 ek...

TOPLU SÖZLEŞMEYE DE YANSIR
Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark ve refah payı verilecek.

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