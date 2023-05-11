Memura emekliye 3'ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur'luya 10.000 TL, 4C, Emekli Sandığı'na 16.500 TL çıplak maaş! Refah payı + enflasyon + %6 ek...
Kamu işçileri için belirlenen 6 aylık zam oranı memur ve emekliye de referans olacak. Bu kapsamda Temmuz'da 3'lü zam formülü gelecek. Hem memurlara hem emeklilere yansıtılacak refah payı için bir yasal düzenleme çalışmaları yapılacak. Kamu işçilerinin zam oranları memurlar ve memur emeklilerinin Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine de etki edecek. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Memurlara ek zam gelecek mi? İşte detaylar...
11.05.2023 11:01 - Son Güncelleme: 11.05.2023 11:01
Bazı işçiler için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretin brüt 15 bin lira, ilk 6 aylık zam oranının yüzde 45 olarak belirlenmesinin ardından hem memurlar hem de aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler gözünü Temmuz artışına çevirdi.