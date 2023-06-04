Memura emekliye 3'ü 1 arada hesap netleşti! %47,32 ek zamla EYT, SSK, Bağkur'a 17.400 TL, Emekli Sandığı'na 14 bin 672 yeni maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı + 5.000 TL seyyanen artış...
Temmuz zammı için geri sayım sürerken yeni hesaplamalar yapılmaya devam ediliyor. SSK ve Bağkur emeklisine Temmuz için kademeli zam hazırlığı başladı. Maaşı 10-15 bin TL arasında olanlar %45, 15-20 bin lira arasında olanlara ise %40 formülü gündeme geldi. Mayıs ve Haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte güncel tablo haberimizde...
04.06.2023 20:03 - Son Güncelleme: 04.06.2023 20:03
Temmuz'u bekleyen milyonlarca emekli için taban maaş artışı da gündeme geldi. 7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 10 bin lira olması gündemde...
GÖZLER ENFLASYONDA
Çalışma Bakanlığı, aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı. Mayıs ve Haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek.