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Haberler Ekonomi Memura emekliye 3'ü 1 arada hesap netleşti! %47,32 ek zamla EYT, SSK, Bağkur'a 17.400 TL, Emekli Sandığı'na 14 bin 672 yeni maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı + 5.000 TL seyyanen artış...

Memura emekliye 3'ü 1 arada hesap netleşti! %47,32 ek zamla EYT, SSK, Bağkur'a 17.400 TL, Emekli Sandığı'na 14 bin 672 yeni maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı + 5.000 TL seyyanen artış...

Temmuz zammı için geri sayım sürerken yeni hesaplamalar yapılmaya devam ediliyor. SSK ve Bağkur emeklisine Temmuz için kademeli zam hazırlığı başladı. Maaşı 10-15 bin TL arasında olanlar %45, 15-20 bin lira arasında olanlara ise %40 formülü gündeme geldi. Mayıs ve Haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte güncel tablo haberimizde...

takvim.com.tr
04.06.2023 20:03 - Son Güncelleme: 04.06.2023 20:03
Memura emekliye 3’ü 1 arada hesap netleşti! %47,32 ek zamla EYT, SSK, Bağkur’a 17.400 TL, Emekli Sandığı’na 14 bin 672 yeni maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı + 5.000 TL seyyanen artış...

Emekli ve memur zammı için hesaplamalar yapıldı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Gözler bu kapsamda 5 Haziran'a çevrildi. Yılın 5. verisi açıklanacak. Yeni oranlarla maaş hesabı yapıldı. İşte merak edilen tablo haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memura emekliye 3’ü 1 arada hesap netleşti! %47,32 ek zamla EYT, SSK, Bağkur’a 17.400 TL, Emekli Sandığı’na 14 bin 672 yeni maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı + 5.000 TL seyyanen artış...

Temmuz'u bekleyen milyonlarca emekli için taban maaş artışı da gündeme geldi. 7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 10 bin lira olması gündemde...

Memura emekliye 3’ü 1 arada hesap netleşti! %47,32 ek zamla EYT, SSK, Bağkur’a 17.400 TL, Emekli Sandığı’na 14 bin 672 yeni maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı + 5.000 TL seyyanen artış...

Masadaki formüllere göre; 10 bin lira ile 15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15 bin lira ile 20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor.

Memura emekliye 3’ü 1 arada hesap netleşti! %47,32 ek zamla EYT, SSK, Bağkur’a 17.400 TL, Emekli Sandığı’na 14 bin 672 yeni maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı + 5.000 TL seyyanen artış...

Bu durumda 10 bin lira emekli aylığı (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkacak.

Memura emekliye 3’ü 1 arada hesap netleşti! %47,32 ek zamla EYT, SSK, Bağkur’a 17.400 TL, Emekli Sandığı’na 14 bin 672 yeni maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı + 5.000 TL seyyanen artış...

GÖZLER ENFLASYONDA
Çalışma Bakanlığı, aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı. Mayıs ve Haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek.

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