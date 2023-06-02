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Haberler Ekonomi Memura emekliye 3'lü müjde kesinleşti! %85,68 ek zam + Emekli Sandığı'na 14.672 TL kök maaş! Seyyanen + Refah Payı + 6 aylık enflasyonla net tablo! 7.500, 8.000 TL alanlar...

Memura emekliye 3'lü müjde kesinleşti! %85,68 ek zam + Emekli Sandığı'na 14.672 TL kök maaş! Seyyanen + Refah Payı + 6 aylık enflasyonla net tablo! 7.500, 8.000 TL alanlar...

Sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin Temmuz zammı merakla bekleniyor. Ek iyileştirmelerle birlikte SSK, Bağkur'luların zam oranı büyüyecek. Seçimlerin ardından hükümet ve yeni Meclis, yoğun bir gündeme sahip olacak. Sosyal güvenlik konusunda önemli adımlar atılacak. Bu çerçevede, emekliler için bir dizi düzenleme planlanıyor. Bunlardan biri, refah payı uygulaması olacak. Tüm emekliler, Temmuz zammında refah payından yararlanacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memurlar kaç TL maaş alacak? İşte en yeni maaş hesaplaması haberimizde!

takvim.com.tr
02.06.2023 16:48 - Son Güncelleme: 02.06.2023 16:48
Memura emekliye 3’lü müjde netleşti! %85,68 ek zam + Emekli Sandığı’na 14.672 TL kök maaş! Seyyanen + Refah Payı + 6 aylık enflasyonla net tablo! 7.500, 8.000 TL alanlar...

Emekli ve memurların Temmuz zammı için yeni oranlar ekleniyor. Yeni tahmine göre refah payı ile birlikte emeklilere yüzde 30-35'e varan zam bekleniyor. Kamu işçilerinde olduğu gibi yüzde 45 artış beklentileri de bulunuyor. Bu tahmine göre tek tek maaş hesabına haberimizde yer verdik. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

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Memura emekliye 3’lü müjde netleşti! %85,68 ek zam + Emekli Sandığı’na 14.672 TL kök maaş! Seyyanen + Refah Payı + 6 aylık enflasyonla net tablo! 7.500, 8.000 TL alanlar...

SEÇİMLERİN ardından hükümetin ve yeni Meclis'in gündemi yoğun olacak. Sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda emekliler için de pek çok düzenleme gündemde.

Memura emekliye 3’lü müjde netleşti! %85,68 ek zam + Emekli Sandığı’na 14.672 TL kök maaş! Seyyanen + Refah Payı + 6 aylık enflasyonla net tablo! 7.500, 8.000 TL alanlar...

Bunlardan biri de refah payı olacak. Tüm emeklilerin Temmuz zammı refah payıyla büyüyecek.

Memura emekliye 3’lü müjde netleşti! %85,68 ek zam + Emekli Sandığı’na 14.672 TL kök maaş! Seyyanen + Refah Payı + 6 aylık enflasyonla net tablo! 7.500, 8.000 TL alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 15.21 çıktı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine böylece 4 ayda yüzde 15.21 artış oluştu. Yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memur emeklilerinin artışı da şu ana kadar yüzde 13.08'e ulaştı.

Memura emekliye 3’lü müjde netleşti! %85,68 ek zam + Emekli Sandığı’na 14.672 TL kök maaş! Seyyanen + Refah Payı + 6 aylık enflasyonla net tablo! 7.500, 8.000 TL alanlar...

Geri 2 enflasyon verisi kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam oranları belli olacak. Ancak artışlar bununla sınırlı kalmayacak.

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