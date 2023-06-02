Memura emekliye 3'lü müjde kesinleşti! %85,68 ek zam + Emekli Sandığı'na 14.672 TL kök maaş! Seyyanen + Refah Payı + 6 aylık enflasyonla net tablo! 7.500, 8.000 TL alanlar...

Emekli ve memurların Temmuz zammı için yeni oranlar ekleniyor. Yeni tahmine göre refah payı ile birlikte emeklilere yüzde 30-35'e varan zam bekleniyor. Kamu işçilerinde olduğu gibi yüzde 45 artış beklentileri de bulunuyor. Bu tahmine göre tek tek maaş hesabına haberimizde yer verdik. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte merak edilenler...