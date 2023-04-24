MEMURA EMEKLİYE %35 EK ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 9.228 TL, 4C Memura 15 bin 979 TL MAAŞ! 15 puan Refah payı, %30 intibak, seyyanen zam...

Temmuz zammı için geriye yalnızca 3 veri kaldı. Kesin oran ise 3 Temmuz'da belli olacak. Zam büyük bir merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Yeni hesaplar tek tek yapıldı. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar haberimizde!