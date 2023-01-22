Memura Emekliye %30+%15 EK ZAM + İNTİBAK! EYT, SSK, Bağkur'luya 8.855 TL, Memura 11.833 TL maaş! 5.500 TL üstü aylığı olanlar...
Memur ve emekli maaşları hakkında aramalar hız kazandı. 6 aylık enflasyon verileri, refah payı ve gerçekleşen ek zam ile birlikte, emekli ve memur maaşına yüzde 30 zam yapıldı. Bu bağlamda en düşük emekli maaşı 5.500'e, memur maaşları ise 11.848 TL'ye yükseldi. EYT maaşları içinse SGK tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir." denilmişti. Öte yandan son günlerde emekli ve memura %15 oranında ek zam yapılacağı iddia ediliyor. Böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılacağı ileri sürülüyor. Peki, emekli ve memura ek zam var mı 2023? İşte en güncel maaş verileri haberimizde!
Emekli ve memurlara Ocak ayında %30 zam artışı yapıldı. Öte yandan memur ve emeklisine ek gösterge zammı müjdesi geldi. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında ise 260 lira artış olacak. Öte yandan emekli ve memur için %15 oranında ek zam iddiaları gündeme geldi. Vatandaşlar bunun doğru olup olmadığını merak ediyor. Peki, memura emekliye ek zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...
MEMURA EMEKLİYE %15 EK ZAM GELECEK Mİ?
Memur ve emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması gündeme geldi. Gazetevatan'da yer alan habere göre, yüzde 30'luk zam sonrası yeni bir zam için çalışma başlatıldığı ileri sürülüyor. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın masada olduğu iddia edilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılması amaçlanıyor.
📌Ancak konu hakkında şu anda resmi açıklamalar bulunmuyor. Detaylar gelirse takvim.com.tr'de yer alacaktır...
Memur ve emekli aylıklarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Maaşlarında ne kadar artış olacağını öğrenmek için SGK'nın sitesine girenler beklediğini bulamayınca panikledi. Durumun aslı şöyle: Memur ve emekli aylıkları yüzde 16,48'lik zamla hesaplara yattı.
Yasal düzenlemesi 13 Ocak'ta resmileştiği için 15 Ocak'taki ödemelere yetiştirilemeyen yüzde 13,52'lik refah payı zammı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Artış EYT'liler için de geçerli olacak.