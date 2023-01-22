Memura Emekliye %30+%15 EK ZAM + İNTİBAK! EYT, SSK, Bağkur’luya 8.855 TL, Memura 11.833 TL maaş! 5.500 TL üstü aylığı olanlar...

MEMURA EMEKLİYE %15 EK ZAM GELECEK Mİ?

Memur ve emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması gündeme geldi. Gazetevatan'da yer alan habere göre, yüzde 30'luk zam sonrası yeni bir zam için çalışma başlatıldığı ileri sürülüyor. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın masada olduğu iddia edilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılması amaçlanıyor.

📌Ancak konu hakkında şu anda resmi açıklamalar bulunmuyor. Detaylar gelirse takvim.com.tr'de yer alacaktır...