Memura Emekliye %15 EK ZAM + İntibak Payı! SSK, Bağkur 6.325 TL, Memur 13.625 TL TABAN MAAŞ! Ara fark yüzde 45’e çıkacak! İlave 1.777 TL artış! 5.500 TL üstü alanlar...

YÜZDE 15 EK ZAM GELECEK Mİ?

Son günlerde ortaya atılan iddiaya göre ise memur ve emeklilere yüzde 15 oranında bir ek zam daha yapılması gündemde. İddia gerçekleşirse ; emekli ve memur maaşlarına yüzde 15 zam yapılacak yılbaşında yapılan zam oranı yüzde 45'e çıkarılmış olacak. Ancak bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.