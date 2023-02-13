Memura Emekliye %15 EK ZAM + % 8+6 T. Sözleşme zammı! SSK, Bağkur’luya 6.325 TL MAAŞ! 1300 TL intibak zammı gelecek mi? 4A,4B,4C 5.500 TL üstü alanlar...

Ocak ayı hem memur hem de emekli için kazanç ayı oldu. Yapılan zamlarla emekli ve memur maaşına yüzde 30 zam yapıldı. Bu bağlamda en düşük emekli maaşı 5.500'e, memur maaşları ise 11.848 TL'ye yükseldi. Öte yandan emekli ve memura %15 ek zam yapılacağı ileri sürüldü. Peki, Emekli ve memura ek zam var mı? İşte detaylar...